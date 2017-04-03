На Донбассе неизвестный устроил стрельбу возле наблюдателей ОБСЕ

В Донецкой области возле Саханки вооруженный мужчина устроил стрельбу возле наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, говорится в сообщении организации на своем сайте.

2 апреля патруль миссии, состоявший из шести человек и двух бронемашин, находился на расстоянии 50 метров от улицы Центральная в подконтрольной группировке "ДНР" Саханке, на стоянке нежилого здания.

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"Около 13:00 автомобиль (Lada с украинскими номерными знаками) с тремя мужчинами в одежде военного типа сбавила скорость перед нежилым зданием, за 50 метров от наблюдателей. Затем водитель открыл окно, все пассажиры начали выкрикивать громко, на русском языке, оскорбления. Водитель тогда взял автомат (АК-47)... через открытое окно, прицелился в воздух, и дважды выстрелил, без остановки автомобиля", – говорится в сообщении.

Наблюдателям удалось покинуть место инцидента, но впоследствии тот же автомобиль они зафиксировали в населенном пункте Безымянное.