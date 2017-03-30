Гаага ждет танкистов: волонтеры нашли доказательства переброски войск РФ в Украину в 2014-2015 годах (фото)

Волонтеры получили данные, извлеченные из компьютерных систем начальника штаба разведывательного батальона 136-ой ОМСБр ВС РФ (в/ч 63354) Дорошенко Олега Владимировича.

Он стал объектом исследований хактивистов после пребывания на Донбассе, где заходил в свой личный почтовый ящик с компьютера "начальника" разведывательного управления 2-го армейского корпуса "ЛНР". На Донбассе находился в "командировке" в период предположительно с осени 2014 до зимы 2015 года, передает InformNapalm.

Получено документальное подтверждение факта переброски военнослужащих из Буйнакска (в/ч 63354) к границе с Украиной в августе 2014, в частности, в населенный пункт Поповка (Каменский район Ростовская область РФ), что всего в 18 км от Изварино (Краснодонский (Сорокинский) район, Луганская область, Украина).

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В официальных приказах, которые хранит Дорошенко, четко разделены параграфы об убытии и прибытии военнослужащих с полигонов и командировок, в госпитали и отпуска. Отправка же в Поповку производилась согласно боевого распоряжения начальника штаба войсковой части 47084 № 015 от 12.08.14 г.

В приказах по воинской части летом-осенью 2014 года понятие "служебная командировка" было изменено и изложено в редакции "выполнение задач в составе группировки войск (сил) "Юг" на территории Ростовской области", основанием для этого стало боевое распоряжение, а в некоторых случаях — телеграммы начальника штаба 58-й армии. Именно это понятие объединяет документацию по найденным и замеченным в Украине военнослужащим из Буйнакска.

Также волонтерами представлен список военнослужащих, которые воевали на территории Украины и получили награды за "командировки":

Васильев Александр Витальевич, командир 1-го танкового взвода 2-й танковой роты танкового батальона награжден Орденом Мужества.

Бродников Максим Витальевич, командир танка 1-го танкового взвода 1-й танковой роты танкового батальона награжден медалью «Суворова».

Чубарев Евгений Иванович, командир танка 2-го взвода 1-й танковой роты танкового батальона награжден медалью «Суворова».

Огорелков Денис Михайлович, командир танка 3-й танковой роты танкового батальона награжден медалями «Суворова» и «За отвагу».

Бузовский Михаил Михайлович, командир танка 2-го взвода 3-й танковой роты танкового батальона награжден медалью «За отвагу».

Сегеда Геннадий Владимирович, старший механик-водитель отделения управления взвода связи танкового батальона также получил медали.

Кобяков Прокопий Прокопьевич, механик-водитель 3-го взвода 1-й танковой роты танкового батальона награжден медалью «Суворова».

Зайцев Дмитрий Андреевич, командир танка 1-го взвода 1-й танковой роты танкового батальона награжден медалью «За отвагу».

Тижанкин Сергей Валерьевич, старший механик-водитель 2-го взвода 1-й танковой роты танкового батальона получил медаль «За отвагу».

Загуменнов Николай Николаевич, механик-водитель 1-го танкового взвода 2-й танковой роты танкового батальона по данным российских СМИ награжден медалью «Суворова».