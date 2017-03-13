Волонтеры вычислили группу российских танкистов, награжденных за войну на Донбассе (фото)

Медали были вручены группе танкистов 136-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354, г. Буйнакск, Дагестан, в составе ЮВО ВС РФ), которые в 2013-2014 годах проходили службу в данном подразделении, передает InformNapalm.

"Многие из этих военнослужащих уже вернулись к гражданским профессиям и вряд ли ожидали подобной кремлевской подачки. Возможно, виной тому была бюрократическая сторона хождения путинских приказов, а может, и сами военнослужащие добивались признания их участия в военных действиях", - говорится в расследовании волонтеров.

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Так или иначе, продолжили в InformNapalm, вручением наград российское командование еще раз показало круговую поруку всех участников военных действий в Украине.

Медали вручили 13 военным РФ: Александру Засухину, Евгению Хушану, Тимуру Кийсме, Александру Иванову, Эзену Шутуеву, Юрию Такинову, Мейржану Тулепбердинову, Копылову Владимиру, Максиму Пудовкину, Петру Васильеву, Рыбакову Николаю, Андрею Пляскину, Максиму Харитонову.

Ранее волонтеры сообщали, что кадровые российские военные получили от президента России Владимира Путина государственные награды "За заслуги перед Отечеством" II степени за бои под Дебальцево в 2015 году.