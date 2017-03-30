На должность замкомандующего ОК "Запад" назначили экс-командира легендарной 93-й бригады

Генерал-майор Олег Микац назначен на должность заместителя Командующего войск оперативного командования "Запад". Об этом он сообщил в комментарии InfoResist.

"Сегодня выезжаю", — сказал он. Также он поделился планами на первое время на должности.

Читайте такжеНазваны имена погибших под Мариуполем морпехов (фото, видео)

"Повоевать в АТО съездить, отучиться в академии, совершить подвиг, спасти отечество", — сказал он.

Ранее генерал-майор Олег Микац командовал легендарной 93-й бригадой. После этого он был назначен начальником 169-го учебного центра "Десна". После скандала в учебном центре его заменил на этой должности командир 92-й бригады полковник Виктор Николюк, известный как "Ветер".