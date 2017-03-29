На Донетчине в результате снайперского обстрела погиб украинский военный

Вблизи населенного пункта Луганское в Донецкой области сегодня в результате снайперского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск по всей линии разграничения», - отмечается в сообщении.

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По данным штаба, в результате боевых действий погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении, вблизи населенного пункта Луганское.

По предварительной информации, военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера, добавили в штабе.

Как сообщалось, боевики сегодня 35 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.