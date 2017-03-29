Боевики сегодня 35 раз обстреляли украинских военных

Российско-террористические войска продолжают грубо нарушать Минские соглашения. С начала суток зафиксировано 35 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Больше всего враг накрывал огнем опорные пункты на Мариупольском направлении. Утром защитники Павлополя были обстреляны 82-мм минометами, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. После обеда противник начал накрывать позиции морпехов в Широкино и Водяном из артиллерийских систем калибра 122. Кроме того, по позициям в районе Водяного бил танк и активизировались вражеские снайперы. А морпехов в Широкино обстреливали из вооружения БМП. 120-мм минометы били по защитникам Гнутово», - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении горячее всего было в районе Авдеевки. Там опорные пункты украинских военных боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. «Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по защитникам Луганского. В защитников Верхнеторецкого российско-террористические подразделения пытались попасть из крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты вблизи Новгородского и Невельского обстреливали из гранатометов различных систем», - подчеркнули в штабе АТО.

На Луганщине защитников Новоалександровки террористы обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

«Чтобы подавить активность боевиков, украинские военные открывали ответный огонь», - отмечается в сообщении.