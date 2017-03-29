Сутки в АТО: горячее всего было в районе Авдеевки и Троицкого, ранены трое военных

Ситуация в зоне АТО остается напряженной, но контролируемой ВСУ. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции украинских войск. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Эпицентром огневого противостояния остается Донецкое направление. Горячее всего было вблизи Авдеевки и Троицкого, защитников которых враг накрывал огнем минометов калибра 120мм и 82мм. По опорных пунктах в районе Каменки, Крымского и Луганского противник применял минометы калибра 120мм. Позиции вблизи Опытного обстреливал из минометов калибра 82мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Авдеевки, Песков, Невельского и Опытного. По позициям в районе Луганского и Крымского противник вел огонь из вооружения БМП.

По информации пресс-центра АТО, на Мариупольском направлении из минометов калибра 82мм российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты в районе Тарамчука и Красногоровки.

По защитникам Водяного, Павлополя, Лебединского и Красногоровки противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Широкино применил зенитную установку ЗУ-23-2. В районе Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Новозвановки российско-террористические подразделения били из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120мм и 82мм. По позициям вблизи Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Чтобы подавить огневую активность врага силы АТО открывали огонь в ответ. За минувшие сутки ранены трое украинских военнослужащих", - подытожили в штабе.