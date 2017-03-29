Полторак прокомментировал приговор генералу Назарову по делу о сбитом Ил-76

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что приговор суда по делу генерала Назарова должен быть максимально взвешенным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В основе решения должны быть только факты и никаких эмоций. Вместе с тем, я считаю недопустимым давление на суд с любой стороны в таких случаях. Принятие решения на бой всегда является рискованным и, к сожалению, бывают случаи, когда в результате выполнения задачи есть потери. Не всегда все зависит от командира, и в ходе боя теряются человеческие жизни", - говорится в его сообщении.

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По словам министра обороны, иногда решение суда может опасно повлиять на мнение личного состава, которое задействовано в боевых действиях. По его мнению, это решение не идет на пользу мотивации военнослужащих, поднятия боевого духа и уверенности в том, что они делают правильно.

"Речь идет не только о случаях принятия решения офицерским составом. Решение об ответственности каждого отдельного военнослужащего: от младшего до старшего офицера", - подчеркнул Полторак.

"Я поддерживаю восстановление специальных военных судов согласно действующему международному опыту. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, эксперты и судьи", - заявил глава Минобороны.

27 марта Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76. Он признан виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76. В лишении воинского звания отказано.

Как сообщал УНИАН, 28 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет предлагать возобновить деятельность специальных военных судов.