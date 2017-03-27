Тела военных, погибших при падении Ми-2, эвакуировали с места трагедии (видео)
18:06, 27 марта 2017Война
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Также стали известны имена погибших бойцов.
Тела пятерых военных эвакуировали / скриншот
Тела пятерых военных, погибших при крушении вертолета Ми-2, эвакуировали с места трагедии.
Об этом сообщает ТСН.
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В сети появилось видео, как этот вертолет с тем же экипажем на борту совершает полет.
Обычно Ми-2 перевозил военных зоной АТО. Также стали известны имена погибших.
Вертолет упал у мирного Краматорска Донецкой области.
Тела пятерых военных, погибших при падении "МИ-2", эвакуировали с места трагедии
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Новость в сюжете: Падение вертолета под Краматорском