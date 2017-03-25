В Луганской области боевики обстреляли автомобиль «скорой помощи».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, обстрел из стрелкового оружия произошел вчера, 24 марта, вблизи пгт Станица Луганская.

Вместе с тем в ВЦА не сообщили о пострадавших в результате обстрела.

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В то же время, по данным пресс-службы, пророссийские боевики за минувшие сутки 12 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения в Луганской области, двое украинских военнослужащих погибли в результате вражеского обстрела из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО российско-оккупационные войска 78 раз обстреляли позиции украинских защитников. Двое бойцов погибли, еще двое получили ранения.