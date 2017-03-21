Россия наращивает военную силу на границе с Донбассом и Харьковской областью - журналист

Россия создала новую 8-ю армию на границе с Донбассом и наращивает силы 20-й армии на границе с Харьковщиной. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 17 марта росСМИ опубликовали информация о создании новой 8-й общевойсковой армии для действий на "украинском направлении". Она будет развернута непосредственно на границе с оккупированным Донбассом, ее штаб будет базироваться в Ростове-на-Дону.

8-я армия является объединением, развернутым против Украины на южном направлении в составе Южного военного округа ВС РФ, и создает постоянную угрозу украинскому Донбассу. Ранее управлением войной в Украине осуществлялось непосредственно через структуры штаба Южного военного округа.

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20-я армия развернута против Украины в составе Западного военного округа и создает непосредственную угрозу Харьковской области.

"Судя по всему, теперь оперативное управление 1-м и 2-м армейскими корпусами оккупационных войск на Донбассе будет передано именно штабу 8-й армии, а 150-я дивизия станет оперативным резервом и базой этих армейских корпусов на случай вторжения в Украину. Таким образом, РФ создало постоянные армейские штабы для отработки сценария и управления войсками", - отметил журналист.

Бутусов напомнил, что с 14 по 20 сентября у границ Украины Россия планирует провести военные учения "Запад-2017", в рамках которых в Западный военный округ будут переброшены соединения и части из разных частей РФ. Это будут крупнейшие военные маневры ВС РФ 2017-го года.

"Несомненно, что эти угрожающие действия вызовут рост напряженности у границ с Украиной и повышение боеготовности украинской системы безопасности и обороны, прежде всего на харьковском и черниговском направлениях", - заявил журналист.