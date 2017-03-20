Россия планирует "огородиться" ракетными системами по периметру границы

Российская Федерация планирует в этом году установить по всей границе ракетные системы, которые будут защищать «весь периметр РФ и с моря, и с воздуха". Об этом сказал российский министр обороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Шойгу заявил, что нет смысла оставлять какое-то незащищенное пространство на границе.

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"Мы завершим в этом году закрытие всего периметра территории РФ как с моря, так и с воздуха. И оставлять какое-то незащищенное пространство вряд ли имеет смысл. Поэтому весь периметр по границам РФ будет защищен как с моря, так и с воздуха. Про сушу я уже не говорю", – сказал он, отвечая на вопрос о размещении ракетных комплексов на Курилах.

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму начались учения НДС с участием Черноморского флота и ВКС. Всего в учениях на полигоне Опук принимают участие более 2,5 тыс. десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.