"Не станет Абхазией или Осетией": Бессмертный рассказал о дальнейшей судьбе Донбасса

Решение о блокировании части территории Донецкой и Луганской областей было принято в продолжение тех действий, которые ранее инициировали различные политические силы и украинская общественность.

Об этом заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней координационной группы в Минске Роман Бессмертный, передает InfoResist.

Что касается дальнейшей судьбы региона, он отметил, что неконтролируемые сегодня районы Донбасса экономически тесно связаны с Украиной, здесь ситуация совершенно отличается от ситуации в Крыму, Абхазии и Осетии.

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"Украина формально юридически не контролировала эти территории. Какую бы вы составляющую не взяли, вы бы увидели, что эти территории пуповиной соединены с Украиной. У них есть два пути. Первый — они реинтегрируются на цивилизованных условиях, второй — превращаются в последствия депопуляции, деиндустриализации, в дикое поле. Их не может ждать судьба Абхазии или Осетии по той причине, что они не могут существовать без этого перечня базовых вещей, которые связаны просто с существованием человека без Украины. Это вода, электроэнергия, транспорт, инфраструктура — куда вы не посмотрите, везде это связано. И не параллельте это с Крымом, потому что Крым существует на идее возвращения домой, информации, которую вбили в голову — "я буду терпеть, но вернусь домой", — отметил он.

Бессмертный считает, что "возвращение домой для Донбасса и аж Краснодарского края — это возвращение в Украину".

"Сегодня Россия паразитирует на информационном управлении этими процессами, она впервые ударилась лбом об стену. Они не работают по отношению к этой территории (Донбассу), люди из Донецка и сейчас ездят с украинскими номерами, на которых сине-желтый флаг. Вы понимаете, что это такое?" — заключил дипломат.