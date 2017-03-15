"Не разбрасываться землями": закон об оккупированных территориях Донбасса подарит их Путину - Порошенко

Глава государства Петр Порошенко считает, что принятие закона об оккупированных территориях Донбасса отрежет часть Украины. Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

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"Закон об оккупированных территориях отрежет часть Украины, построит стену, снимет с РФ санкции и, фактически, подарит оккупированные районы Путину", - подчеркнул президент.

Закон о оккупированные территории отрежет часть Украины, построит стену, снимет с РФ санкции и, фактически, подарит оккупированные районы Путину pic.twitter.com/KKMXdHTmLC — Петр Порошенко (@poroshenko) March 15, 2017

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина должна принять закон, который будет способствовать возвращению оккупированных территорий, а "не разбрасываться землями".

Ранее Порошенко предложил подготовить, рассмотреть и принять закон о восстановлении территориальной целостности Украины, который бы отвечал национальным интересам государства.