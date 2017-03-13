"Нет уже "ополчения": террорист Гиркин раскрыл структуру "армии" "ДНР" и "ЛНР" (видео)
08:31, 13 марта 2017Война
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Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин рассказал о нынешнем составе вооруженных террористических группировок Донбасса.
Стрелков заявил, что "ополчения" на Донбассе уже нет / Фото УНИАН
По словам экс-главаря террористов, группировки боевиков состоят из наемников, а не из "ополченцев".
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"Нет уже "ополчения"... Это контрактники. Они за свои 15 тысяч, которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там такой контингент в ряде подразделений, там достаточно людей, которым вообще на все наплевать. И это не "ополчение" - эта так называемая регулярная армия", - заявил Стрелков.
Ранее Стрелков-Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков из состава 11-го мотострелкового полка, который попал в эпицентр боев под Авдеевкой.
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