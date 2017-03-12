СМИ сообщают о смерти одного из "создателей ДНР" в Донецке
В Донецке сегодня умер один из "создателей" террористической организации "ДНР" Владимир Макович.
Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на одного из бывших так называемых руководителей «МИД ДНР» Бориса Борисова.
«Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу «декларацию о государственной независимости «ДНР», - написал он в Facebook.
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Также Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал «ДНР» проходимцами, взявшими регион в заложники.
Позже Макович некоторое время возглавлял «Верховный Совет ДНР».
Стоит отметить, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.