СМИ сообщают о смерти одного из "создателей ДНР" в Донецке

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на одного из бывших так называемых руководителей «МИД ДНР» Бориса Борисова.

«Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу «декларацию о государственной независимости «ДНР», - написал он в Facebook.

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Также Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал «ДНР» проходимцами, взявшими регион в заложники.

Позже Макович некоторое время возглавлял «Верховный Совет ДНР».

Стоит отметить, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.