Боевики сегодня 39 раз обстреливали позиции сил АТО - штаб

Боевики сегодня 39 раз обстреливали позиции сил АТО.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Донецком направлении из 82 и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Авдеевку и шахту Бутовка. Кроме того, по Авдеевке бил танк. Из 82-миллиметровых минометов враг пытался попасть по позициям рядом с Луганским.

По данным штаба, на Мариупольском направлении из 122-мм артиллерийских установок велся обстрел позиций вблизи Николаевки. Танк, 120- мм минометы и БМП вели огонь по позициям неподалеку от Марьинки, а из минометов разных калибров – рядом со Славным. Противник из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял укрепления в районе Гнутово, Павлополя, Широкино, Водяного.

«На Луганском направлении из минометов враг бил по силам антитеррористической операции рядом с Богуславским, Новоалександровкой, Катериновкой, Попасной и Крымским», - добавили в пресс-центре.