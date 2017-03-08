Оккупанты снизили интенсивность обстрелов Авдеевки и окрестностей - Лысенко

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, на этом участке фронта боевики применяют тяжелое вооружение все реже. В целом за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 35 вражеских обстрелов позиций сил АТО, 18 из которых – из тяжелого вооружения.

Читайте такжеРоссийских военных, задействованных в войне на Донбассе, агитируют ехать в Сирию – разведка

В то же время Лысенко отметил, что на Мариупольском направлении количество обстрелов боевиками подразделений Вооруженных сил Украины остается наибольшим. Всего за минувшие сутки здесь зафиксировано 57 случаев нарушения режима тишины. Поддерживаемые Россией боевики используют орудия, танки и минометы. Эпицентром боевых действий являются восточные подступы к Мариуполю.

Вместе с тем на Луганском направлении террористы 16 раз обстреляли позиции сил АТО, из них половина была осуществлена с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 7 марта оккупанты 108 раз обстреляли позиции сил АТО, погибших нет, четверо украинских бойцов ранены, трое травмированы.