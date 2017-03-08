Боевики сорвали запланированное разведение сил в районе Станицы Луганской - штаб

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, согласно Минских договоренностей, главным условием для разведения сил и средств является безусловное соблюдение режима тишины обеими сторонами в течение семи суток.

Однако, с 1 по 7 марта боевики семь раз обстреляли район Станицы Луганской с применением стрелкового оружия.

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"О зафиксированных нарушениях были своевременно проинформированы Совместный центр контроля и координации прекращения огня на линии разграничения сторон. Указанное в очередной раз продемонстрировало нежелание противоположной стороны выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, во ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждался вопрос разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта.