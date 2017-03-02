Боевики утром два часа подряд накрывали Авдеевку огнем из танков и минометов - штаб АТО

Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в Facebook.

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«По нашим позициям в районе Авдеевки второй час подряд - танки, 120 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое...», - написал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики продолжили обстреливать Авдеевку и и применили тяжелую артиллерию на Мариупольском и Луганском направлениях, осуществив 118 обстрелов. В результате погиб один украинский военнослужащий и еще девять ранены.