В Минобороны рассказали подробности боев на шахте "Бутовка"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Вчера обстрелы здесь начались в 6 утра и продолжались с перерывами до 11-ти вечера. На этих рубежах враг вел огонь почти 12 часов. Были применены минометы разных калибров, танки и легкое вооружение. В целом за прошедшие сутки противник выпустил по Авдеевке 135 мин разного калибра и 50 танковых снарядов», - отметил спикер.

«В результате мощного танкового обстрела капитальные здания и металлоконструкции на позиции шахта «Бутовка» были разрушены», - уточнил Лысенко.

Он напомнил, что на этих рубежах регулярно ведутся боевые действия, которые особенно усилились в конце января. «Почти каждый день противник ведет огонь из танков, которые размещены в соседнем селе Спартак», - сказал представитель Минобороны.

Всего в течение суток на Донецком направлении зафиксировано 37 вражеских обстрелов, 17 из них из тяжелого вооружения.

По словам Лысенко, на Луганском направлении вчерашний день прошел спокойно, тяжелого вооружения враг не применял.

«После обеда противник открыл огонь из стрелкового оружия в Лобачевому, под вечер боевики обстреливали Станицу Луганскую и окрестности из гранатометов и стрелкового оружия. С 9 часов вечера и до полуночи произошли три вражеские вооруженные провокации вблизи Новоалександровки. Всего же за прошедшие сутки на Луганском направлении состоялось 6 вражеских обстрелов», - сказал он. Лысенко добавил, что на Мариупольском направлении зафиксирован 41 вражеский обстрел, 11 - из тяжелого вооружения.