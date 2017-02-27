Достаточно месяца, чтобы полностью освободить территорию Донбасса - Турчинов

По мнению силовика, украинцы "обречены на победу", однако военные силы должны поддерживаться экономикой, как сообщает ТСН.

"Сильная армия невозможна без сильной экономики. Поэтому сегодня один из приоритетов - наращивания нашего экономического потенциала, который напрямую связан с оборонным потенциалом. Сильная экономика Украины, и, соответственно, улучшение стандартов жизни украинцев, - важнейшие факторы, необходимые для освобождения оккупированных территорий как Донбасса, так и Крыма", - приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Секретарь Совета нацбезопасности считает, что бои в районе Светлодарськой дуги и возле Авдеевки показали, что украинская армия сильнее гибридных войск РФ.

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"Достаточно месяца, чтобы полностью освободить территорию Донбасса", - сказал Турчинов в интервью Цензор.net.

В то же время, по его мнению, в случае начала такой освободительной операции неизвестно, сколько своих дивизий выставит против Украины Россия.

"Когда рассчитываешь силы и средства для проведения наступательных операций, нужно четко понимать, сколько сил и средств у твоего врага. Мы постоянно отслеживаем их действия: ежедневный завоз техники, оружия, наемников и контрактников. Но во всех этих многочисленных хорошо вооруженных подразделений, которые находятся на оккупированном Донбассе, главная задача: в случае нашего наступления продержаться несколько суток до подхода основных сил русской армии", - пояснил он.