В течение суток зафиксировано наибольшее количество вражеских обстрелов за год - Турчинов

14:42, 03 февраля 2017
Война
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За последние сутки в зоне АТО зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016).

REUTERS

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По его словам, в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва нашей обороны только за последние сутки по украинским позициям было выпущено более 2 тысяч снарядов и мин. «Трое военных погибли, шестнадцать – получили ранения», - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что российско-террористические группировки уже открыто и демонстративно применяют тяжелую 152-миллиметровую артиллерию, 120-миллиметровые минометы, танки и активно используют реактивные системы залпового огня.

«Военные преступники, которые напрямую поддерживаются и управляются из Кремля, вели прицельный огонь по гражданским объектам, в том числе по центру Авдеевки (по палаточному городку, где постоянно питаются и греются жители города, по школе, где действует пункт сбора гуманитарной помощи», - сказал он, добавив, что в результате обстрела были снова повреждены коммуникации и инфраструктура города.

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Турчинов напомнил, что от артудара боевиков по гуманитарным объектам в Авдеевке погиб водитель автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки, а также получил ранения фотокорреспондент из Великобритании. «На территории Авдеевки повреждено 76 жилых домов (из них 69 - частные дома и семь многоквартирных домов)», - добавил он.

Секретарь СНБО отмечает, что российскими гибридными войсками были обстреляны гражданские объекты в Марьинке, Красногоровке, Галициновке, Сартане и в других населенных пунктах. В частности, на территории Марьинского района повреждено 11 жилых домов и школу №1 города Марьинка.

Турчинов сообщил, что «украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, САУ, реактивных систем залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы». По его словам, это свидетельствует о намерениях военно-политического руководства РФ продолжить эскалацию боевых действий на востоке Украины.

Турчинов подчеркнул, что «эта эскалация «совпала» со лживыми и агрессивными заявлениями Путина относительно событий на Донбассе, что является лишним подтверждением того, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув Минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям».

«Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против украинцев», - сказал Турчинов, подчеркнув, что «все преступники должны быть наказаны».

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, боевики за минувшие сутки осуществили 114 обстрелов позиций украинских военных.

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Теги: #АТО#Россия#Турчинов#обстрелы