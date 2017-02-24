Миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 взрывов в Донецкой и Луганской областях

Об этом говорится в отчете миссии за 23 февраля по состоянию на 19:30.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала сходное количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, но больше взрывов (460), по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом (420 взрывов). СММ рано утром 23 февраля зафиксировала более 300 взрывов в течение менее чем двух часов в контролируемом правительством Украины Светлодарске (57 км на северо-восток от Донецка)", - говорится в отчете.

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Вместе с тем, в Луганской области наблюдатели задокументировали больше нарушений режима прекращения огня. В частности, было зафиксировано 41 взрыв сравнению с 20 в предыдущие 24 часа.