В ОБСЕ планируют увеличить присутствие и расширить географию работы наблюдателей на Донбассе

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Посол подчеркнул, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей СММ.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников СММ в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", – отметил он.

Читайте также В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения на Донбассе

Также Апакан поблагодарил президента Украины, правительство, Министерство обороны и военнослужащих Вооруженных сил за сотрудничество. "Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей на Донбассе", - заметил он.

В свою очередь Полторак подчеркнул, что Украина полностью поддерживает позицию о свободном передвижении сотрудников СММ и беспрепятственном доступе к объектам. "Вооруженные силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям", - отметил он.