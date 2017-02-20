В Авдеевке за последние недели было повреждено более 300 гражданских зданий – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«За последние недели эскалации, после 29 января, в Авдеевке были повреждены 328 гражданских зданий, два из них - вчера. За все время войны - 1032 дома в частном секторе и 91 многоэтажка», - сообщила она.

Геращенко добавила, что сегодня вместе с народным депутатом, заместителем председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Марией Ионовой и депутатом Европарламента Ребеккой Хармс побывала в домах, куда снаряды влетели 17 февраля, в прошлую пятницу.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

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30 января в результате обстрела была повреждена ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.

В результате обстрела погибли несколько мирных жителей Авдеевки. Из города во время обострения ситуации были эвакуированы около 300 человек (из них - около 140 детей).

18 февраля Авдеевка снова осталась без электроснабжения.

По состоянию на сегодняшнее утро, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, теплоснабжение в Авдеевке осуществляется в штатном режиме, водоснабжение - в соответствии с графиком подачи воды из резерва, и постепенно появляется свет.