В госпитале умер военный, которого тяжело ранили в Зайцево - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Также он отметил, что за прошедшие сутки "в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Также установлен факт смерти военнослужащего, который позавчера пропал без вести". Все эти потери в рядах украинских войск приходятся на Авдеевку.