Экс-советник Путина назвал кандидата №1 на вторжение России

Об этом заявил российский экономист, советник Путина в 2000-2005 годах Андрей Илларионов, передает Апостроф.

По его мнению, Беларусь является на сегодняшний момент кандидатом №1 на вторжение России в страну.

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"Есть разница между конвенциональными и неконвенциональными инструментами вторжения. Особенно важна эта разница для тех, кто оказывается жертвой интервенции. Одно дело – неконвенциональное вмешательство в предвыборную кампанию США в 2015-2016 годах, и совершенно другое дело – конвенциональные оккупация и аннексия Крыма, участие в войне в Восточной Украине. Очевидно, что ни одно государство в Европе не может быть полностью изолированным от возможной агрессии информационного, коррупционного, пропагандистского, шпионского, гибридного характера. Что же касается конвенциональной интервенции, то на сегодняшний момент кандидат №1 на вторжение такого рода – это Беларусь", - сказал Илларионов.

Он отметил, что вероятность вторжения будет зависеть прежде всего от состояния здоровья Александра Лукашенко и устойчивости его круглосуточной связи с другими членами белорусского руководства.

Напомним, в сентябре 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о создании авиабазы РФ на территории Беларуси. В свою очередь Лукашенко не считает, что создание российской авиабазы в белорусском Бобруйске целесообразно.