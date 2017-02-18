Боевики из "Града" обстреляли позиции сил АТО вблизи Водяного

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Водяного с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

"Сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили Минские договоренности. Около 21.00 часа позиции украинских войск вблизи населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении были обстреляны с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" , - сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Во время обстрела по украинским позициям оккупанты выпустили по меньшей мере три десятка реактивных снарядов. Обстрел длился 30 минут. Информация уточняется.

Штаб также сообщает, что к обесточиванию Авдеевки привел очередной артиллерийский обстрел со стороны российско-оккупационных войск.

"В течение дня по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Авдеевки противник применил танки и минометы калибра 120 миллиметров, что вероятно и стало причиной аварии на линии электропередач", - заявили в пресс-центре.

Там уточнили, что электроснабжение в Авдеевке исчезло между 19 и 20 часами.

"Как сообщают офицеры Оперативного пресс-центра, постепенно снижается температура в системе отопления, мобильная связь работает с перебоями", - добавили в штабе.

Как сообщалось, в субботу вечером глава Донецкой облВЦА Павел Жебривский сообщил, что Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и "Донецкая фильтровальная станция" снова обесточены.