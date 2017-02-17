Боевики обстреливают Авдеевку: ранены двое мирных жителей, поврежден газопровод

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18.00, просто сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть по крайней мере два попадания в жилой сектор. Ранены двое мирных жителей. Поврежден газопровод", - говорится в сообщении.

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В штабе отмечают, что в течение дня из 120-миллиметровых минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты многократно обстреливали Авдеевку.

Как уточнил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, в результате обстрела боевиками Авдеевки один из снарядов попал в школьную котельную, повредив газопровод.

«Один снаряд попал в котельную ООШ 4. Загорелся газ из газопровода. Коммунальщики, выехавшие на место, уже перекрыли трубу», - написал он.

Также, по информации Жебривского, в частном секторе один снаряд упал рядом с жилым домом, в результате повреждены окна и крыша. Жители дома не пострадали.

«Сейчас снаряды ложатся на окраинах и по позициям наших защитников», - добавил председатель ВГА.

Как сообщили УНИАН, вечером 16 февраля обстреляли из тяжелой артиллерии жилые дома жителей Авдеевки. В результате обстрела погиб один, двое получили ранения.