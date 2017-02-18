Авдеевка снова осталась без электроснабжения – Жебривский

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о обесточивания Авдеевки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 20:00 в Авдеевке снова пропало электроснабжение. Как в самом городе, так и на коксохиме. Координационный центр с 20:00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города", - отметил Жебривский.

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По его словам, электромонтажники выясняют причины и место повреждения электросетей.

Нацполіція усиливает охрану правопорядка в городе, а подразделения ГСЧС готовятся к развертыванию пунктов обогрева. Все работаем в соответствии с выработанным алгоритмом, добавил председатель ВЦА.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля обстреливали Авдеевку, используя тяжелую артиллерию, системы "Град" и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города.

В течение недели ремонтные работы не удавалось осуществить через прицельный огонь оккупантов. Лишь 5 февраля специалисты смогли отремонтировать ЛЭП.

Электроснабжение города было восстановлено только 6 февраля.