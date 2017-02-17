Последствия обстрела Авдеевки: есть жертвы, один украинский военный остался без ног (видео)
В результате танкового обстрела Авдеевки погибли два человека – военный и гражданский. Восемь человек были ранены, из них трое – мирные люди.
Боевики стреляли по городу вечером 16 февраля: били по центру и попали в три жилых дома и магазин, говорится в сюжете ТСН.
Были ранены три человека, у двоих - легкие травмы. Одного доставили в ожоговый центр в Днепре. Сорокалетний мужчина погиб на улице, у него осталось двое детей. Снаряд, который был выпущен по нему, 125-миллиметровый фугасно-осколочный - из танка Т-90.
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Тем временем несколько снарядов упали и на двор местной больницы. Пострадавших нет.
На передовой погиб военный, пятеро бойцов получили ранения. Один из них – крайне тяжелый, у него травматическая ампутация двух нижних конечностей.
Ранее в штабе АТО сообщили, что за сутки на Донбассе погибли трое украинских военных, десять получили ранения.