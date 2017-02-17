На Донбассе погибли трое украинских военных, десять бойцов получили ранения – штаб АТО

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО в Facebook.

Всего зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибли, десять бойцов – ранены.

В частности, на Донецком направлении из минометов различных калибров они обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое.

«Из гранатометов и стрелкового оружия – Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер. По позициям в районе Авдеевки – танк», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Лобачевое, Новозвавновку, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов захватчики обстреливали Широкино и Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Новотроицкое, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино вели огонь БТР и БМП противника. Из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку.

Как сообщал УНИАН ранее, вчера, 16 февраля, вечером обстрел жилого района Авдеевки прекратился, в результате атаки один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

"Как только город был обстрелян. Как на меня, это был или танк, или САУ. Попали в три жилых дома. Есть один погибший и один раненый. У раненого ожог ног, сейчас ему оказывают помощь. Еще есть подозрение, что еще один человек под завалами. Сейчас пытаются его найти, будем смотреть", - сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.