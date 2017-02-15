Военный рассказал о самых страшных моментах во время обороны Авдеевки

"Страха сначала нет, он появляется потом, когда осознаешь, что могло бы быть. С нами Бог – я вам честно говорю! Три часа отбивались – и все хорошо", - цитирует одного из военнослужащих ТСН.uа.

По его словам, даже те военные, которые в церковь раньше не ходили, теперь на позициях изучили чуть ли не все молитвы.

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"Здесь даже те, кто не верил, поверили. Поверили на второй день, как сюда приехали – очень быстро", - говорит боец с позывным "Пасечник". Бои на его позициях происходят через каждый метр, о плотности огня убедительно свидетельствуют простреленные все вертикальные объекты вокруг. "Сразу запрашивают перемирие, как только мы начинаем по ним работать – и они сразу просят перемирия", - утверждает "Пасечник".

На позиции вместе с ним, экс-барменом из Черкасской области, воюет бывший охранник ГСО, а теперь такой же доброволец с позывным "Шарик".

"У них достаточно хорошо подготовленные командиры. Командиры из России", - утверждает "Шарик". Сейчас боевые действия ведутся преимущественно ночью, хоть сепаратисты прекратили поливать украинские позиции из крупнокалиберного оружия, но от гранатометов и пулеметов никто не отказывался.

29 января около 5 утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а потом штурм. Подразделения Вооруженных сил Украины остановили террористов. В результате штурма ранены трое украинских бойцов, точных данных об убитых нет.

На сегодняшний день, по данным штаба АТО, обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения.