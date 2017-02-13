"Замести следы": Стрелков опроверг "официальную" версию ликвидации "Гиви"
07:47, 13 февраля 2017Война
13687
Один из бывших главарей боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин считает , что террорист Михаил Толстых "Гиви" был уничтожен не из огнемета "Шмель".
Стрелков считает, что "Гиви" был уничтожен не из огнемета / Скриншот
Об этом Стрелков написал на своей странице в ВКонтакте.
"Версия о гибели "Гиви" от РПО "Шмель" полностью несостоятельна - не было там никакого "Шмеля" - взорвалось СВУ (самодельное взрывное устройство - УНИАН.)", - говорится в его сообщении.
Читайте такжеЛиквидацию "Гиви" связали с уничтожением MH17 над Донбассом
По словам Стрелкова, возможно, "Гиви" был ликвидирован не взрывом: взрыв и пожар были произведены, чтобы "замести следы".
Как известно, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"