"Замести следы": Стрелков опроверг "официальную" версию ликвидации "Гиви"

Об этом Стрелков написал на своей странице в ВКонтакте.

"Версия о гибели "Гиви" от РПО "Шмель" полностью несостоятельна - не было там никакого "Шмеля" - взорвалось СВУ (самодельное взрывное устройство - УНИАН.)", - говорится в его сообщении.

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По словам Стрелкова, возможно, "Гиви" был ликвидирован не взрывом: взрыв и пожар были произведены, чтобы "замести следы".

Как известно, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.