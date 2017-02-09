В ОБСЕ заявили об отсутствии информации относительно отведения вооружения в районе Авдеевки

Об этом говорится в отчете миссии.

"Несмотря на совместное заявление, которое 1 февраля сделали члены Трехсторонней контактной группы, СММ не получила информации об отводе вооружения из района треугольника Авдеевка–Ясиноватая– Донецкий аэропорт", - заявили в СММ.

Также отмечается, что миссия продолжила мониторинг отвода вооружения, предусмотренное комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнениями к ним.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали такие нарушения соответствующих линий отвода: танк (Т-64), что стоял в сек. Лиман (12 км северо-западнее Луганска), и 4 гаубицы (Д-20, 152 мм), которые двигались на северо-запад в г. Брянка (46 км на юго-запад от Луганска)", - сказано в отчете.

Кроме этого, 6 февраля беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 3 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) недалеко от подконтрольного правительству поселка Асланове (85 км на юг от Донецка).

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"По линиям отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах, наблюдатели зафиксировали 3 танка (Т-72) и тяжелый военный транспортер на запад от с. Жалезнянское (79 км на север от Донецка)", - заявили в миссии.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля по итогам встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что участники встречи призвали к прекращению огня в районе Авдеевки и к отводу вооружения до 5 февраля.