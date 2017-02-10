Гиркин исключает свое возвращение в "ДНР": "Может, мне лучше самоубиться просто?"

"Вот куда мне возвращаться, на подвал сразу? Или повторить судьбу Мозгового, убитого неизвестной украинской ДРГ. Любой, извините, идиот знает в Луганской республике, что к этому приложил руку пан Плотницкий. А также подразделение Вагнера. Или повторить судьбу Бетмена, которого тоже убили? Про Мозгового я еще на счет Вагнера говорить не буду, а вот про Бетмена точно он сработал. Ну, вот что мне? Может, мне лучше здесь самоубиться просто? Чтоб не ездить, не тратить время, не тратить бензин, чтобы люди…" - сказал он в интервью российскому онлайн каналу "Народ".

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Как сообщал УНИАН, утром 8 февраля в "ДНР" проинформировали об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".