Савченко рассказала, при каких условиях война на Донбассе может быть вечной

"Мне кажется, что надо заканчивать эту войну, потому что она ни к чему не ведет. Но это не было сделано в самом начале, чтобы можно было изменить Конституцию так, чтобы была президентско-парламентская республика. Чтобы у президента было больше власти в руках. В продолжение можно ввести военное положение для того, чтобы президент у нас был до конца особого периода. И эта война может быть вечной", - цитирует Савченко 112.ua.

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По ее словам, нынешней власти выгодна мажоритарка, потому что так проще "купить".

"Кто-то из политических сил считает, что они популярны и потому могли бы обойтись без мажоритарки. Но у нас за 25 лет никогда в жизни не было ни коалиции, ни оппозиции. У нас есть договорняки и просто власть. Она одно целое. Поэтому, какой бы закон они ни приняли, они все равно будут идти фронтом власти (не народным фронтом, как часть из них себя называет) против народа. И вот народу надо выдвинуть свой фронт против власти. К этому надо быть готовым. Я думаю, что законов будет несколько, и каждый будет пытаться выкрутить его так, как будет выгодно для него", - добавила нардеп.



