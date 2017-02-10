Савченко рассказала, при каких условиях война на Донбассе может быть вечной
Освобожденная из российского плена украинская летчица, нынче народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, при каких условиях война на Донбассе будет длится вечно.
"Мне кажется, что надо заканчивать эту войну, потому что она ни к чему не ведет. Но это не было сделано в самом начале, чтобы можно было изменить Конституцию так, чтобы была президентско-парламентская республика. Чтобы у президента было больше власти в руках. В продолжение можно ввести военное положение для того, чтобы президент у нас был до конца особого периода. И эта война может быть вечной", - цитирует Савченко 112.ua.
Читайте такжеСавченко предупредила о возможном появлении "элемента улицы" в войне на Донбассе
По ее словам, нынешней власти выгодна мажоритарка, потому что так проще "купить".
"Кто-то из политических сил считает, что они популярны и потому могли бы обойтись без мажоритарки. Но у нас за 25 лет никогда в жизни не было ни коалиции, ни оппозиции. У нас есть договорняки и просто власть. Она одно целое. Поэтому, какой бы закон они ни приняли, они все равно будут идти фронтом власти (не народным фронтом, как часть из них себя называет) против народа. И вот народу надо выдвинуть свой фронт против власти. К этому надо быть готовым. Я думаю, что законов будет несколько, и каждый будет пытаться выкрутить его так, как будет выгодно для него", - добавила нардеп.