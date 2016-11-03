Спецпредставитель Германии объяснил, какое значение имеет "дорожная карта" по Донбассу

20:39, 03 ноября 2016
Война
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Разработка в рамках "нормандского формата" "дорожной карты" является попыткой устранения расхождений в последовательности шагов выполнения Минских соглашений.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве специальный представитель Федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ в 2016 году и координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер.

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Как отметил Эрлер, 19 октября в результате встречи лидеров "нормандской четверки" был дан ответ на трудности, которые возникают в связи с необходимостью реализации всех 13 пунктов Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от февраля 2015 года.

Он сказал, что в этих Минских соглашениях записана определенная последовательность шагов, "но она может быть по-разному интерпретирована, то есть существовало разное понимание последовательности этих шагов".

"Это приводило к дискуссии между украинскими и российскими участниками, а также стороной сепаратистов, и это было большой проблемой во время Минских переговоров", - заявил Эрлер.

В этой связи он подчеркнул, что "сейчас дано поручение министрам иностранных дел (стран "нормандской четверки"), по возможности, до конца ноября сесть за стол (переговоров) для того, чтобы попытаться достичь консенсуса в отношении этой разбивки (последовательности шагов): что должно быть первым, что должно быть вторым, что должно быть третьим и так далее. Каким образом должна выглядеть последовательность шагов".

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Вместе с тем Эрлер подчеркнул, что "это трудная задача для министров иностранных дел".

"У них нет каких-то, так сказать, параметров, но они, конечно, знают текст от февраля прошлого года, и можно себе представить, какими будут тяжелыми вопросы", - сказал спецпредставитель ФРГ.

Он отметил, что украинская позиция известна, и она касается "вопроса восстановления украинского суверенитета и контроля над границей между Украиной и Россией".

"С украинской точки зрения, это абсолютно, так сказать, насущная тема, первоочередная тема с заявлением о том, что пока этого не произойдет, мы не можем делать каких-то иных политических шагов. Но это является пунктом 9 в Минских договоренностях, и при этом связано с тем, что это тот пункт, который должен состояться после политических изменений, после принятия изменений в Конституцию", - заявил Эрлер.

При этом он сказал, что "дорожная карта" - это попытка устранить камень преткновения в Минском процессе.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

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