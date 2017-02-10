Савченко предупредила о возможном появлении "элемента улицы" в войне на Донбассе

Такое мнение высказала освобожденная из российского заключения летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко, отметив, что ни один эксперт и ни один военный командир не скажет, что на Донбассе произойдет завтра, пишет 112.ua.

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"Что такое элемент улицы? У нас классическая политика, которая была на момент до 2014 г., получила еще элемент улицы – когда люди сами решают, что они будут делать. И сейчас эта война из-за затягивания ее политиками и непонятность, как они собираются решать этот вопрос, утомила людей, находящихся на фронте, с одной и другой стороны, и мы можем получить элемент неуправляемости, когда ни одна власть не будет понимать, что происходит. Единственное, что люди будут видеть, сколько наших бойцов мы будем хоронить", - пояснила Савченко.

По ее словам, чтобы этого избежать, политики должны подумать, что жертвы человеческие – ни к чему.