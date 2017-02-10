Подразделения кадровых российских военных начали выводить на передовую на Донбассе - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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«На ряде участков отмечается вывод в первую линию военнослужащих ВС РФ (в основном – переодетых в форму местных боевиков), в составе целых подразделений уровня взвод-рота. На ряде участков эти подразделения действуют вместе с подразделениями из местных боевиков (попеременное чередование подразделений из состава «1-го АК ДНР» и ВС РФ)», - сообщил он.

«Командование российско-террористических войск таким образом «цементирует» свои боевые порядки, повышая устойчивость обороны за счет подразделений из российских кадровых военнослужащих», - добавил Тымчук.