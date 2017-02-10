В ВСУ рассказали о сбитом на Донбассе российском беспилотнике (видео)

У беспилотного воздушного разведчика был жесткий диск, рассчитанный, говорят армейцы, на 16 часов непрерывной записи.

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Военные не исключают, что вражескую артиллерию и на украинские военные позиции, и на гражданскую Талаковку наводил и корректировал именно он.

Как сообщал штаб АТО, 8 февраля в зоне проведения антитеррористической операции неподалеку от линии разграничения сбит российский беспилотник. Объект был поражен из стрелкового оружия.

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