В ВСУ рассказали о сбитом на Донбассе российском беспилотнике (видео)
07:11, 10 февраля 2017Война
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В 50 километрах от Талаковской электроподстанции (Мариупольское направление) морской пехотинец с позывным "Алмаз" сбил беспилотник российского производства.
"Алмаз" сбил российский беспилотник / facebook.com/ato.news l
У беспилотного воздушного разведчика был жесткий диск, рассчитанный, говорят армейцы, на 16 часов непрерывной записи.
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Военные не исключают, что вражескую артиллерию и на украинские военные позиции, и на гражданскую Талаковку наводил и корректировал именно он.
Как сообщал штаб АТО, 8 февраля в зоне проведения антитеррористической операции неподалеку от линии разграничения сбит российский беспилотник. Объект был поражен из стрелкового оружия.
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