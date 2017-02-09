Минск-2 умер, оккупация – осталась

12 февраля исполнится два года с момента подписания вторых Минских соглашений. Тогда в столице Республики Беларусь прошли 18-ти часовые переговоры глав Украины, Германии, Франции и России. Не смотря на то, что под подписанными документами стоят подписи представителей РФ, в том числе президента Путина, Кремль продолжает делать вид, что не «является стороной конфликта». На фоне непрекращающихся боёв на линии соприкосновения, российские политики разного уровня, как попугаи, требуют от Киева впустить в Украину кремлевские «молодые республики». Москва заявляла и заявляет, что не допустит ликвидации так называемых ЛДНР, которые, по сути, являются прикрытием и легализаций российской оккупации. Если же посмотреть подписанные документы, подобных аббревиатур из трех букв там не найти. Речь идёт исключительно об отдельных районах Донецкой и Луганской области.

Локомотивы минского мирного процесса – Франция и Германия – два года назад предоставили Путину последний шанс уйти с востока Украины, сохранив лицо. Не случайно санкции против РФ были увязаны с полным выполнением данного соглашения и восстановлением контроля над украино-российской границей. На практике, это означает возвращение заблудившегося русского медведя домой, в тундру. Так что не стоит думать, что на Западе не понимают ситуацию на Донбассе. Всем всё ясно, только не понятно, что с этим дальше делать-то.

Локомотивы минского мирного процесса – Франция и Германия – два года назад предоставили Путину последний шанс уйти с востока Украины, сохранив лицо

Два года спустя сомнения окончательно развеялись, и вряд ли кто-то будет спорить, что Минск-2 написан на обратной стороне Минска-1, Будапештского меморандума или Договора о дружбе Украины и РФ.

В политической части Минских соглашений предусмотрены местные выборы, но в Кремле почему-то их воспринимают как своего рода российское ноу-хау. То есть они должны проводиться по российским правилам, когда «победитель» определяется заранее. Реальных конкурентов к гонке не допускают, Москва считает голоса и легализирует своих ставленников. В новой российской реальности даже бывшим «регионалам», сбежавшим в Ростов или Киев, нет места. Бывшему хозяину Донецка Ринату Ахметову можно продолжать доставлять гуманитарные грузы на оккупированную территорию, но не стоит рассчитывать на «политический» бонус. Ему не позволят через выборы вернуться на Донбасс. В созданном Москвой мире любой украинский политик объявляется «правосеком».

В политической части Минских соглашений предусмотрены местные выборы, но в Кремле почему-то их воспринимают как своего рода российское ноу-хау

На оккупированном Донбассе создана новая витрина «русского мира»: нищета, безнадега и бесправие под флагами бандитских образований. Держится эта конструкция исключительно на российских патронах, рублях и «отпускниках». Если с рублями всё понятно, то военная конструкция – с небольшими ухищрениями. Кремль создал на оккупированной территории два армейских корпуса, в которые на рядовые должности, за 15 тысяч рублей в месяц, в качестве «пушечного мяса» привлекают местных. Руководят этими богатырями кадровые вояки из РФ. Что-то подобное делал в свой время Вермахт, когда организовал Российскую освободительную армию Власова на оккупированных территориях. За современными коллаборантами стоят кадровые воинские части, которые, как грибы, растут на территории РФ в непосредственной близости к оккупированным районам.

Создание такого филиала российской армии является самым главным свидетельством нежелания Кремля выполнять Минск-2 и освобождать Донбасс.

За два прошедших года кремлевские кураторы постарались на славу: боевики ходят форме армии РФ, оснащены российским оружием и российской боевой техникой, по ТВ на оккупированных территориях – исключительно российские каналы, главарей боевиков окружают российские «военные журналисты», в обиходе – исключительно российские рубли, в школах – российские учебники и российские образовательные программы, документы оккупационных администраций признаются в РФ, граница контролируется исключительно ФСБ России.

Многие россияне прекрасно понимают ключевую роль своей страны в этом конфликте, но они любят гордиться тем, как «Путин всех переиграл»

Всё украинское изгнано и запрещено. На этом фоне россияне трубят о «внутриукраинском конфликте». Такими слабоумными заявлениями можно возбуждать только граждан РФ. Причем, многие россияне прекрасно понимают ключевую роль своей страны в этом конфликте, но они любят гордиться тем, как «Путин всех переиграл».

Захватническая политика Кремля не изменилась, поэтому Минский процесс умирает, окончательно оказавшись в тупике. Тем не менее, соответствующий документ и его частичное выполнение дали время Украине перегруппировать армию и вырыть поглубже окопы на линии соприкосновения.

Что дальше? Стороны конфликта – РФ и Украина – будут публично требовать друг от друга выполнить Минские соглашения и заявлять об их безальтернативности. На земле ситуация вряд ли изменится, люди продолжат покидать оккупированный Донбасс. При этом Кремль будет чередовать военное давление и угрозы за две недели захватить Киев с новым политическим шулерством. Например, заменит боевиков по примеру Гиви и Моторолы, у которых руки в крови по плечи, на респектабельных мошенников в костюмах – например, на коллективного Пушилина.

Захваченные Донбасс и Крым в ближайшей перспективе так и останутся памятником русского предательства и украино-российской ненависти.

Роман Цимбалюк, Москва