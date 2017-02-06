В ОБСЕ заявили, что на Донбассе обе стороны конфликта стреляют из жилых кварталов

Об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сказал в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

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"Миссия наблюдала повреждения гражданской инфраструктуры по обе стороны контактной линии. Обстрелы Авдеевки и Донецка четко подчеркнули тот факт, что стороны целятся в населенные пункты, не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установки своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает огонь в ответ", - утверждает Хуг.

Он добавил, что гражданская инфраструктура должна быть защищена от атак, особенно когда повреждения такой инфраструктуры влияет на подачу воды и электричества, потому что это увеличивает страдания гражданских лиц, проживающих в районах конфликта.

Также представитель СММ в очередной раз заявил, что стороны должны прекратить огонь немедленно.

"Мы знаем, что они могут. Мы видели много раз, что они осуществляют полное командование и имеют контроль над своими силами. Кроме того, они должны немедленно вывести свое тяжелое оружие", - сказал Хуг.

Вместе с тем для миссии ОБСЕ крайне важно, чтобы у наблюдателей был немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к пораженному участку, с тем чтобы обеспечить проверку соблюдения обязательств сторон о прекращении огня и выводе оружия.

Кроме того, он признал, что большинство нарушений режима прекращения огня, зафиксированные наблюдателями или техническими средствами миссии, как раз зафиксированы в ночное время. "Если стороны позволят миссии работать в ночное время безопасно – тогда мы, конечно, будем рассматривать расширение наших возможностей. Правда, пока что у нас и в дневное время возникают определенные сложности с безопасностью. Но в любой момент, если они захотят предоставить нам эти гарантии, мы их рассмотрим", - добавил первый заместитель председателя миссии.