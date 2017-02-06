В ОБСЕ заявили, что на Донбассе обе стороны конфликта стреляют из жилых кварталов
Обе стороны конфликта на Донбассе используют населенные пункты для установки своих вооруженных позиций.
Об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сказал в интервью интернет-изданию "Украинская правда".
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"Миссия наблюдала повреждения гражданской инфраструктуры по обе стороны контактной линии. Обстрелы Авдеевки и Донецка четко подчеркнули тот факт, что стороны целятся в населенные пункты, не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установки своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает огонь в ответ", - утверждает Хуг.
Он добавил, что гражданская инфраструктура должна быть защищена от атак, особенно когда повреждения такой инфраструктуры влияет на подачу воды и электричества, потому что это увеличивает страдания гражданских лиц, проживающих в районах конфликта.
Также представитель СММ в очередной раз заявил, что стороны должны прекратить огонь немедленно.
"Мы знаем, что они могут. Мы видели много раз, что они осуществляют полное командование и имеют контроль над своими силами. Кроме того, они должны немедленно вывести свое тяжелое оружие", - сказал Хуг.
Вместе с тем для миссии ОБСЕ крайне важно, чтобы у наблюдателей был немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к пораженному участку, с тем чтобы обеспечить проверку соблюдения обязательств сторон о прекращении огня и выводе оружия.
Кроме того, он признал, что большинство нарушений режима прекращения огня, зафиксированные наблюдателями или техническими средствами миссии, как раз зафиксированы в ночное время. "Если стороны позволят миссии работать в ночное время безопасно – тогда мы, конечно, будем рассматривать расширение наших возможностей. Правда, пока что у нас и в дневное время возникают определенные сложности с безопасностью. Но в любой момент, если они захотят предоставить нам эти гарантии, мы их рассмотрим", - добавил первый заместитель председателя миссии.