Российская сторона СЦКК не обеспечила надлежащее проведение ремонтных работ - штаб АТО

С целью дальнейшей стабилизации ситуации на Донецком направлении, 3 февраля первый заместитель специально мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прислал предложение относительно введения режима “Тишина”. Предполагалось, что режим прекращения огня должен был начаться с 8.00 5 февраля 2017 года в районе, ограниченном населенными пунктами Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт-Пески и двумя районами города Донецк. После этого должны были начаться ремонтные работы для восстановления важных объектов жизнедеятельности и инфраструктуры, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Вооруженные Силы Украины и украинская сторона СЦКК полностью поддержали данную инициативу и предоставили письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры.

В то же время, российская сторона СЦКК состоянию на 06.00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо минимум 30 человек.

"Такой неконструктивный подход к решению гуманитарных проблем значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса", - резюмирует штаб.