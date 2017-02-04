Работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов – ОБСЕ

Об этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает в Twitter.

«Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

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3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки.

Днем 3 февраля председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников вчера начали ремонт на обрыва одного из вводов ЛЭП. Сегодня утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки.

Сегодня пресс-служба ГСЧС сообщила, что пиротехники обследовали дорогу возле Донецкой фильтровальной станции.