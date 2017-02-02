Электроснабжение Авдеевки не удается восстановить из-за обстрелов – Жебривский

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока выйти в район повреждения ЛЭП», - написал он.

По словам Жебривского, военнослужащие подразделения CIMIC вместе с коммунальными службами продолжают ремонт домов в частном секторе. Работники службы соцзащиты доставляют продукты питания людям пожилого возраста и тем, кто нуждается в такой помощи.

Также в городе организован централизованный пункт приема и выдачи гуманитарной помощи, где принимают, учитывают и раздают жителям города все необходимое.

В частном секторе установили две полевые кухни, они обеспечивают горячим питанием и кипятком жителей старой Авдеевки, преодолевал председатель ВГА.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо - и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

Вечером 1 февраля Жебривский сообщил о начале переговоров насчет объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.