Боевики устанавливают "заградительные" блокпосты из числа кадровых военных РФ - разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, с возобновлением активных боевых действий в российских оккупационных войсках наблюдается снижение морально-психологического уровня личного состава и увеличение случаев дезертирства военными «1 армейского корпуса» (Донецк) ВС РФ, в том силе с оружием.

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Так, 3 февраля 8 военнослужащих 9-го «отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты» (Новоазовск) самовольно покинули передовые позиции с оружием.

"По распоряжению начальника штаба 1 АК в тыловых районах установлены блокпосты с целью выявления военнослужащих, которые самовольно покинули боевые позиции", - говорится в сообщении.

В управлении разведки отметили, что к осуществлению “заградительных” функций на блокпостах с правом применения оружия привлечены: на Донецком направлении – военнослужащие «отдельного комендантского полка» 1 АК и подразделения т.н. “внутренних войск”, которые, в том числе, укомплектованы военнослужащими федеральной службы войск национальной гвардии РФ; на Мариупольском направлении – «специальные подразделения охраны» 1 АК и представители военной комендатуры.