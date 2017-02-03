Российский "куратор" предупредил главарей "ДНР" о последствиях в случае потери Ясиноватского плацдарма - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

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Отмечается, что утром 3 февраля 2017 года в Харцызске было проведено совещание с участием т.зв. "главы ДНР" Захарченко, российских военных кураторов, а также представителей Минобороны и Генштаба ВС России.

"Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей", - говорится в сообщении разведки.

Как сообщал народный депутат Украины, координатор аналитической группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, 3 февраля в Донецке ожидают прибытия из Москвы представителей Кремля в составе специальной группы для координации информационной кампании.