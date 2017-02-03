Сегодня двое украинских военных погибли, пятеро ранены – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, по состоянию на 18.00 от начала суток зафиксировано 66 обстрелов.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 «Град», оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152-и 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов –по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. В то же время, по Пескам и Луганскому неоднократно вели огонь танки.

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На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 «Град», 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Талаковку, а из 120- и 82-миллиметровых минометов – Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык.

Кроме того, из гранатометов обстреляли Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному – БМП, по Чермалыку – ПТРК, а по Широкино – танк.

На Луганском направлении 152-миллиметровая артиллерия обстреливала Новозвановку, а 120- и 82-миллиметровые минометы – Троицкое, Попасное и Новозвановку. Гранатометы стреляли по Крымскому.